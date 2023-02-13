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الناتو يعلن تعرض مواقعة الإلكترونية لهجوم سيراني

الناتو يعلن تعرض مواقعة الإلكترونية لهجوم سيراني
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الأحد، أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن المتحدث، اليوم الاثنين إن: " مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.

وقالت الوكالة الرسمية، في بيان، الأحد، إن "الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتا".

وأضافت أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهيوني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا"،وتابعت أن "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا".

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الناتو يعلن تعرض مواقعة الإلكترونية لهجوم سيراني

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