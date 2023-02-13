شاهد.. الجديد في المشهد السياسي التونسي

العالم - خاص بالعالم

في ثاني يوم من موجة اعتقالات طالت سياسيين ورجل أعمال ذا نفوذ قوي، اعتقلت الشرطة التونسية قاضيين سابقين بارزين، حيث ألقت القبض على بشير العكرمي والطيب راشد، وهما قاضيان أقالهما الرئيس قيس سعيد العام الماضي ضمن عشرات القضاة المقالين.

وقالت وسائل اعلام محلية إن اعتقال القاضي العكرمي مرتبط بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل عقد من الزمن، أما اعتقال القاضي راشد فيأتي للاشتباه في قضية فساد مالي، الى ذلك وصفت حركة النهضة الاعتقالات بالاعتباطية وترمي الى ترهيب معارضي سعيد.

وكانت السلطات التونسية اعتقلت القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ووزير المالية الاسبق خيام التركي بالإضافة إلى رجل الأعمال التونسي المثير للجدل كمال اللطيف بشبهة التآمر على أمن الدولة. في حين لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات الموقوفين أو حتى بمقابلتهم.

تأتي هذه الايقافات بعد ساعات على اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزيرة العدل حيث اعتبر سعيد انه من غير المعقول ان يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف يدينه حسب بيان الرئاسة. ما دفع المعارضة إلى اعتبار ذلك اختراق للقضاء وتدخل فيه.



بيانات اصدرتها حركة النهضة و تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية نددت بايقاف المعارضين ودعت لاطلاق سراحهم إيقاف يقرأه محللون باعتباره إحدى تمظهرات الصراع الاقليمي وترتيبات المحاور والقوى الداخلية ذات النفوذ.

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