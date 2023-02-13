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ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 31 ألفا

ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 31 ألفا
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 31 ألفا و643  أشخاص.

العالم _ أوروبا

وقالت آفاد في بيان نشرته يوم الأحد إن 29 ألفًا و605 أشخاص فقدوا حياتهم جراء الزلزال حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 تغ).

وأشار البيان إلى إجلاء 147 ألفا و934 شخصًا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وذكر أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

والاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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