الحصار المفروض على سوريا يمنع المواطن من تلقي العلاج بالمشافي

العالم - خاص بالعالم

ماتركته الحرب جاء الزلزال ليكمل عليه دمار كبير يكاد لا يخلو حي في حلب منه لتأتي العقوبات الامريكية وتطال صحة البشر فالحصار المفروض على سوريا منع المواطن من تلقي العلاج اللازم في المشافي بسبب نقص التجهيزات

لايزال المواطن الحلبي يلجأ للوسائل البدائية في التدفئة رغم الكارثة التي حلت به بسبب حظر استيراد المشتقات النفطية فتراها يقف بالشمس في ايام الصحو لينعم بدفئها هو واولاده ويلجأ ليلا الى الاغطية والمدافئ التي تعمل على الحطب لمن تتوفر.

رغم المساعدات التي وصلت سوريا من مواد غذائية واغاثية وطبية من الاصدقاء والعرب الا ان هذه المساعدات اقتصرت على الادوية وبعض التجهيزات البسيطة الاسعافية وبعض سيارات الاسعاف لتبقى غرف العمليات واقسام التصوير والاشعة تعاني من النقص في المعدات بسبب قانون قيصر.

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