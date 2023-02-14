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طائرة صينية تحمل مساعدات إنسانية تقلع إلى سوريا

طائرة صينية تحمل مساعدات إنسانية تقلع إلى سوريا
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أقلعت طائرة صينية مستأجرة على متنها إمدادات إنسانية متجهة إلى سوريا المنكوبة بالزلزال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت الوكالة أن الطائرة التي تحمل على متنها إمدادات الإغاثة غادرت مدينة نانجينغ، حاضرة مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، ومن المتوقع أن تصل إلى دمشق يوم 15 فبراير/ شباط، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت أن الإمدادات تضم حوالي 30 ألف مجموعة للإسعافات الأولية و10 آلاف معطف قطني و300 خيمة قطنية و20 ألف بطانية و70 ألف حفاضة للبالغين.

فضلا عن معدات طبية للطوارئ مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وآلات التخدير ومولدات الأكسجين ومصابيح "LED" للعمليات الجراحية، وفقا لوكالة "شينخوا".

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين السادس من فبراير الجاري، 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.

وعبرت دول عديدة عن تضامنها مع الشعب السوري بعد حدوث الزلزال.

ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والجزائر، ومصر، وغيرها.

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طائرة صينية تحمل مساعدات إنسانية تقلع إلى سوريا

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