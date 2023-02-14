بالفيديو.. العمليات الفلسطينية تلاحق المحتل اينما حَل

العالم - خاص بالعالم

وبحسب المصادر العبرية فإن عملية الطعن نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما في حافلة قرب حاجز شعفاط أثناء تفتيشها من قبل جنديين "اسرائيليين".

المصادر أشارت أيضا إلى أن الفتى حاول طعن أحد العناصر، فأطلق أحد الجنديين النار عليه، فأصابه بجروح طفيفة، وأصاب زميله الجندي الآخر بجروح خطرة، ما أدى الى مقتله لاحقا متأثرا بإصابته، واعتقل الفتى.

وعند باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة نفذ فتى فلسطيني آخر عملية طعن مماثلة أصاب خلالها مستوطنا بجروح، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على المشتبه به، وكما العادة وبعد كل عملية فلسطينية، قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ حملات اقتحام واعتقال.

ففي مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بجروح خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب الفلسطيني اصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اشتباكات عنيفة دارت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال لدى اقتحامها المخيم، ومحاصرتها أحد المنازل.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات في مناطق اخرى من الضفة تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان في جنين ونابلس ورام الله والخليل.

ومنذ مطلع العام الجاري، أدت المواجهات بين الفلسطيينيين وقوات الاحتلال إلى استشهاد 47 فلسطينيا، فيما قتل تسعة مستوطنين "إسرائيليين".