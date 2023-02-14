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زلزال تركيا.. استمرار عمليات الانقاذ مع ارتفاع عدد الضحايا +فيديو

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تستمر عمليات الإنقاذ في كافة المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر فجر الإثنين الماضي جنوب تركية، بحثا عن المفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة.

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية، إن أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين الماضي في ارتفاع مستمر، حيث وصل حتى الآن إلى أكثر من 31 ألف قتيل.

وأشار مراسلنا، إلى أن عدد المباني التي تدمرت بالكامل جراء الزلزال وصلت إلى 41 ألف مبنى، بعضها هدم كليا أو ينتظر الهدم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

وقرابة عشرة الآلاف شخص من دول مختلفة يتواجدون في فرق الإنقاذ التي تساعد تركيا في البحث عن المفقودين تحت الانقاض، فيما 99 دولة ساعدت تركيا من اجل احتواء الكارثة التي ضربت البلاد.
ورصدت كاميرا قناة العالم الإخبارية عملية بحث تحت الإنقاذ لأسرة مكون من خمسة أشخاص في غازي عنتاب جنوب تركيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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