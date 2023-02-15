زلزال سوريا.. الوفيات تفوق الـ 5800.. والأمم المتحدة تطلق نداء إغاثة

العالم - سوريا

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، أنّ الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد الأسبوع الماضي بلغت بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة.

يشار إلى أنّ هذه الحصيلة لا تتضمن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

هذا وأفادت المصادر في حلب أنه تم الإعلان عن انتهاء أعمال البحث عن ضحايا في المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نحو 5 آلاف مبنى آيل للسقوط في حلب.

وفي سياقٍ متصل، زار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يرافقه وزير الخارجية برونو رودريغيز السفارة السورية في هافانا، معبراً عن تعازيه الصادقة للشعب والحكومة السورية بضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الفائت.

وقال الرئيس الكوبي بعد التوقيع على سجل التعازي: "في يوم الحب والصداقة لكم كل حبنا و مودتنا".

وأضاف: "باسم شعب وحكومة كوبا، أعرب عن تعازينا القلبية لشعب وحكومة سورية الشقيقة، وننقلها لعائلات وأقارب ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، متسبباً بسقوط العديد من الأرواح والإصابات والأضرار المادية الجسيمة".

وأكد الرئيس الكوبي أنه "في هذه اللحظات الصعبة، فإنّ الشعب السوري وحكومته يمكنهم الاعتماد على تضامن كوبا".

بدوره، عبّر وزير الخارجية الكوبي عن تضامن بلاده مع الحكومة والشعب السوري، مؤكداً أنّ كوبا قدمت خدماتها فوراً لسوريا، وأبدت استعدادها لتقديم فرق ومواد طبية على الرغم من البعد الجغرافي وإمكانيات الجزيرة المحدودة.

في غضون ذلك، أطلقت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، نداءً إنسانياً لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعماً للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي، إنّ هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر، وسيساعد على تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".

وتابع أنه "يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق بغير أي قيود".

كذلك، أكد أنه "لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان إثر هذه الكارثة الطبيعية بسبب العوائق التي من صنع الإنسان، الوصول والتمويل والإمدادات".