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السعودية تفرج عن مهندس فلسطيني وحماس ترحب

السعودية تفرج عن مهندس فلسطيني وحماس ترحب
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله يحيى، لتصدر على إثر ذلك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا.

العالم - السعودية

وثمنت الحركة تلك الخطوة، حيث قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق، في بيان: "أفرجت السلطات السعودية قبل قليل عن المهندس سليمان حداد ونجله يحيى وهما الآن على متن الطائرة متجهين إلى اسطنبول".
وأضاف: "نثمن عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن م. الحداد وابنه، ونعتبر ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وتابع البيان "نسأل المولى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الرشق حرص "حماس" على علاقات إيجابية مع السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية.

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