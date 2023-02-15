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أمريكا أظهرت وجهها الشيطاني بإعاقتها المساعدات العراقية الى سوريا

أمريكا أظهرت وجهها الشيطاني بإعاقتها المساعدات العراقية الى سوريا
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير الأمني حسين الكناني اليوم 'الاربعاء' قيام الجانب الأمريكي من عرقلة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية للشعب السوري من العراق بالكشف الحقيقي للوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية ، مبينا ان أمريكا تحاول ضرب الشعب السوري كونه معارضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم - العراق

وقال الكناني ان "الموقف الإنساني العراقي تجاه اشقائه في سوريا من خلال إرسال المساعدات بأرتال ليس لها اول وآخر قد اغاض الامريكان، ما دفعهم لعرقلة وصول بعض الإمدادات بحجج واهية" بحسب "المعلومة"٠

واضاف: أن "محاولات الامريكان لمنع وصول المساعدات إلى الشعب السوري من العراق ومن دول أخرى وحتى المنظمات الإنسانية دليل واضح يكشف الوجه الحقيقي القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي مازالت تتمادى بمعاقبة الشعب السوري المناهض للكيان الصهيوني".

وأشار الكناني إلى أن" سياسة البلطجة الأمريكية لن تنجح بوجود إرادة إنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".

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