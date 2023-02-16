الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مع شحنة المساعدات الايرانية الثامنة

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى حلب

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى حلب
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

 وصل رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند إلى مطار حلب مع شحنة المساعدات الإيرانية الثامنة للمتضررين بالزلزال في سوريا.

العالم - ايران

وتهدف زيارة كوليوند الى مدينة حلب شمال غربي سوريا متابعة عملية الإغاثة والتواجد مع رجال الإغاثة في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا.

وكان القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب ، "سلمان نواب نوري" ، في استقبال رئيس جمعية الهلال الاحمر والوفد المرافق له في مطار حلب فجر اليوم الخميس.

ودخل 11 من المتخصصين في البحث والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر في جمهورية إيران الإسلامية مدينة حلب منذ اليوم الأول للزلزال في شمال غرب سوريا حیث يقدمون الإغاثة لمنکوبي هذا الحدث المأساوي منذ ذلك الحين.

وكان كوليوند قد سافر سابقًا إلى تركيا بهدف متابعة عملية الإغاثة والتواجد مع رجال الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال فيها.

وهذه هي رابع شحنة مساعدات إنسانية من جمهورية إيران الإسلامية تدخل حلب مباشرة بالطائرة.

وسبق أن أرسلت شحنتان من المساعدات الجوية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق وشحنتين إلى اللاذقية وثلاث شحنات أخرى إلى حلب.

وضرب زلزال بقوة 7.8 ريختر يوم الاثنين من الاسبوع قبل الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا مما اسفر عن مصرع واصابة عشرات الالاف في البلدين.

وادى الزلزال في مدينة حلب الى تدمير 54 مبنى بالكامل ومصرع 500 شخص وجرح عدد كبير من المواطنين مازال 750 منهم في المستشفيات لغاية الان.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: الدول الحليفة لسوريا مثل ايران هي من استطاعت ارسال مساعداتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"عرين الأسود": زعزعوا أمن الصهاينة في مخافرهم وحاصروهم واضربوهم

لدى عودته من الصين؛ رئيسي: العلاقات الإيرانية الصينية ستصاحبها نقل التكنولوجيا

مع شحنة المساعدات الايرانية الثامنة رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى حلب

قوات الاحتلال تفجّر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل + فيديو

هاشتاغ.. حوادث إطلاق النار في أميركا + فيديو

هاشتاغ.. سياسة الانفتاح المفاجئ السعودية + فيديو