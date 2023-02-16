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حماس: استمرار الاحتلال في سياسة تفجير منازل المقاومين لن يوقف انتفاضة شعبنا

حماس: استمرار الاحتلال في سياسة تفجير منازل المقاومين لن يوقف انتفاضة شعبنا
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تفجير الاحتلال لمنازل المقاومين بأنه "جريمة همجية، وسلوك عصابات لن يثني شعبنا عن مواصلة المقاومة الشاملة".

العالم-فلسطين

وأشارت الحركة، في بيان صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، في أعقاب تفجير منزل عائلة الشهيد محمد الجعبري في الخليل، جنوب الضفة الغربية: إنَّ "تفجير قوات الاحتلال الصهيوني منازل المقاومين الأبطال، جريمة تعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الكيان، ويكشف عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان".

وأشارت إلى أنَّ استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المقاومين، "لن يخيف شعبنا، ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لديه، ولن يزعزع ثقته بالمقاومة طريقًا للتحرير والعودة، ولن يوقف انتفاضة شعبنا المتصاعدة".

وأشادت بالدعوات الشعبية لرفض سياسة هدم المنازل، ومواجهتها بكل الوسائل، داعية إلى "تصعيد المقاومة وعملياتها البطولية تلبية لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك، وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد الجعبري في الخليل.

وكان الشهيد "الجعبري" قد نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن، وجرح أربعة آخرين.

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