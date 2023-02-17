إيران تستضيف الاجتماع الدولي لمكافحة الغبار والعواصف الترابية

العالم - ايران

وقال علي سلاجقة في تصريح للصحفيين خلال حفل افتتاح مركز مراقبة البيئة في محافظة قزوين شمال غرب طهران، والذي عقد يوم الخميس انه بالنظر إلى الاجتماع الناجح للغاية الذي عقدته الدبلوماسية البيئية للبلاد مع 15 دولة في طهران ، فقد اختارت منظمة الأمم المتحدة إيران لاستضافة الاجتماع الدولي للتعامل مع الغبار ، والذي تم تنسيقه مع الشؤون الخارجية ، ومن المرجح أن يعقد هذا الاجتماع في شهر تموز /يوليو ، وسيحضر هذا الاجتماع وزراء البيئة في العديد من دول العالم.

وفي إشارة إلى توسع الدبلوماسية البيئية مع دول الجوار ، أضاف: بعد شهور من التشاور ، سيسافر فريق الخبراء إلى العراق الاثنين المقبل لمناقشة قضية الغبار والمسائل ذات الصلة.

وقال رئيس منظمة حماية البيئة في البلاد : بالنسبة لتنفيذ مشروع زراعة مليار شجرة ، يجب القول إن تحقيق هذه المهمة هو مسؤولية وزارة الجهاد الزراعي لكن منظمة البيئة ستساعد بالتأكيد في ذلك حتى نتمكن من زراعة أنواع قابلة للتكيف ولا تحتاج الى مياه كثيرة وسهلة الزراعة ولا تتاثر بالتغيرات البيئية.