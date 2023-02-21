بوتين يعلن تعليق العمل بمعاهدة انتشار الأسلحة الهجومية

العالم - خاص بالعالم

واضاف في خطابه السنوي أمام الجميعة الفيدرالية الروسية، ان حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، رفضا تقديم ضمانات سلمية لحل مشكلة اقليم دونباس قبل بدء الحرب في اوكرانيا.

واوضح بوتين أن النخب في الغرب لا تخفي نيتها إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والقضاء عليها الى الأبد، معتبرا هزيمة بلاده أمرا مستحيلا.

وحول تطورات الحرب في اوكرانيا، قال ان روسيا ستقرر مهام العملية العسكرية الخاصة خطوة بخطوة.



هذا التصعيد في الموقف الروسي جاء كرد فعل على محاولة الولايات المتحدة مواجهة روسيا والضغط عليها على حدودها، وكان اخرها وصول الرئيس الاميركي جو بايدن، الى كييف، حيث تجول هناك مع نظيره الاوكراني فلودومير زيلينسكي، ما بدا وكأنه استعراض سياسي إعلامي وتأكيد على مواصلة الدعم الاميركي لزيلينسكي في إطالة أمد الحرب التي تطوي صفحة عامها الاول.

وتعهد بايدن بتقديم المليارات لكييف في سياق الحرب، نصف مليار منها ستكون خلال تواجده في اوكرانيا، وتتضمن مساعدات عسكرية، اضافة الى عقوبات جديدة ستطال شخصيات وكيانات روسية بحسب بايدن.

ما دفع وزارة الخارجية الروسية، لتستدعي السفيرة الاميركية لديها لين تريسي، بشأن ما وصفته بالمسار العدواني المتزايد لواشنطن متهمة إياها بتوسيع انخراطها في الصراع الأوكراني.



بايدن من اوكرانيا طار الى بولندا، ليؤكد من هناك ان دعمه لكييف راسخا. واعتبر ان الناتو أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى. واعتبر ان الرئيس الروسي واجه حقائق صادمة خلال عام من الحرب في أوكرانيا. مؤكدا رفضه لضم الروس للاراضي الاوكرانية.



وقال جو بايدن الرئيس الأميركي:"على جميع الحلفاء التمسك بالقوة إزاء ما يجري في أوكرانيا، وسندافع عن الديمقراطية وحق الناس في العيش بحرية فيها، عندما أمر بوتين قواته باجتياح كييف قبل عام كان يظن أننا سنقف مكتوفي الأيدي لكنه أساء الظن،دعمنا لأوكرانيا سيبقى راسخا والديمقراطية ستنتصر حتما.



هذه المعطيات تؤكد ان عجلة الحرب ستبقى تدور في اوروبا دون اي افق للحل في الفترة الحالية على اقل تقدير.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...