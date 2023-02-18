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للسبوع السابع على التوالي..

شاهد.. مظاهرات مناهضة لـحكومة"نتنياهو" في الاراضي المحتلة

شاهد.. مظاهرات مناهضة لـحكومة
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

تجددت في الاراضي المحتلة المظاهرات المناهضة لحكومة" نتنياهو" وذلك للأسبوع السابع على التوالي وسط مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.

العالم - الاحتلال

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في شوارع الاراضي المحتلة ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، "ياريف ليفين".

وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" و"تل أبيب"، نظمت مظاهرة أمام منزل" نتنياهو" بالإضافة إلى مظاهرات أخرى في عشرات البلدات بينها حيفا والقدس وهود هشارون والخضيرة وريشون لتسيون ورعنانا وكفار سابا في الاراضي المحتلة.

وأغلقت شرطة كيان الاحتلال العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

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للسبوع السابع على التوالي.. شاهد.. مظاهرات مناهضة لـحكومة"نتنياهو" في الاراضي المحتلة

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