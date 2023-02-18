العالم - الاحتلال

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في شوارع الاراضي المحتلة ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، "ياريف ليفين".

وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" و"تل أبيب"، نظمت مظاهرة أمام منزل" نتنياهو" بالإضافة إلى مظاهرات أخرى في عشرات البلدات بينها حيفا والقدس وهود هشارون والخضيرة وريشون لتسيون ورعنانا وكفار سابا في الاراضي المحتلة.

وأغلقت شرطة كيان الاحتلال العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

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