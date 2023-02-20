مدرسة مكسيكية تستخدم مقاعد بدراجات

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وزودت مدرسة "غويليرمو بريتو" للثانوية، قرب مدينة مونتيري المكسيكية، فصولها بمقاعد ذات بدالات دراجات لمساعدة الطلاب على الحفاظ على لياقتهم البدنية وممارستهم الرياضة أثناء الدراسة.

لجأت المدرسة إلى هذه الحيلة بعد ملاحظة زيادة نسبة السمنة والقلق بين التلاميذ، عقب العودة للدراسة بعد الوباء.

وقالت سانجوانيتا جارسيا، مديرة المدرسة "بعد العودة للدراسة ومباشرة العمل في الفصول، لاحظنا ارتفاع مستويات القلق بين طلابنا، كما لاحظنا أيضا ارتفاع معدلات السمنة بينهم، لذا فكرنا في حل المشكلة من خلال هذا المشروع".

وأضافت أن "إدارة المدرسة بدأت تنفيذ المشروع في فصلين وسيتم العمل على تنفيذه في الفصول الـ21 المتبقية على مدار الأيام المقبلة".

وقالت إحدى الطالبات 13 عامًا، إن تركيزهم تحسن وأصبح أفضل منذ استخدام المقاعد الجديدة ذات البدالات، ولاحظنا أنه عندما نكون نشيطين بدنيًا، يساعدنا ذلك في الحفاظ على تركيزنا، وهو أمر لا يصدق حقا".

يذكر أن المكسيك تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات السمنة بشكل كبير، إذ يعاني أكثر من ثلث سكانها من زيادة خطيرة في الوزن.

كما تشير الدراسات إلى أن حوالي 10% من الأطفال الأصغر من سن الخامسة، يعانون من سمنة مفرطة، كما تبلغ النسبة حوالي 20% لدى الأطفال الأصغر من 11 عاما.