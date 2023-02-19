الإمارات توظف مرتزقة أجانب لتحديث خدمات الاستخبارات لديها

العالم- الامارات

وقالت المجلة إن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تميزت بما يسمى بـ “الربيع العربي”، والصراع في اليمن، والايرانوفوبيا والتطورات الجيوسياسية العالمية الأخرى، دفعت الإمارات لاتخذ بعض الخطوات المهمة للتحديث.

وأوضحت المجلة أن الإمارات كثفت جهودها لتحسين أجهزتها الاستخباراتية ابتداء من منتصف العقد الماضي.

كما يتضح من تطورات أجهزة الاستخبارات الحديثة، فإن البلدان التي تتمتع بموارد مالية كبيرة كما هو الحال في دولة الإمارات تقوم بتطوير قطاعاتها التقنية في الغالب مثل ذكاء الإشارة ومؤخرًا الذكاء الاصطناعي (AI) الأمر الذي يتطلب وقتًا أطول لتجهيز واستغلال هذه القدرات.

في تطوير أنشطة أجهزة المخابرات، توظف الإمارات خبراء من بين المتخصصين في المجال من دول أخرى، وخاصة المتقاعدين في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وغيرها ممن يتم إغراءهم برواتب مغرية.