الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الشرطة التونسية تستدعي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تستمر حملة الاعتقالات في تونس واخرها كان في استدعاء السلطات الأمنية زعيم حركة النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، للتحقيق.

العالم - خاص بالعالم

القيادي في حركة النهضة عماد الخميري اوضح ان الغنوشي استدعي الى التحقيق بسبب ادعاءات باطلة، وأضاف ان السلطة غايتها الضغط على قادة المعارضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي.

وحسب وكالة رويترز،فقد امتنعت وزارة الداخلية التونسية عن التعليق على دعوة الغنوشي للتحقيق.

هذا وأعلنت المركزية النقابية اليوم الاثنين عن تجمع عمالي بالعاصمة يوم الرابع من آذار/ مارس المقبل، في ختام سلسلة من التجمعات العمالية في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.

وتاتي تلك التطورات بعد ان نفذت الشرطة في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات لنشطاء سياسيين شملت نور الدين البحيري القيادي بالنهضة، والقيادي بالحركة والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي، فوزي كمون.

لتتوسع بذلك دائرة الإيقافات التي شملت قيادات سياسية وقضائية وإعلامية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم، حيث يتهم الرئيس قيس سعيد المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام .

حركة النهضة من جهتها قالت إن ما وصفتها بسلطة الانقلاب زجت بالقضاء والمؤسسات الأمنية في السياسة. هذه الاعتقالات لقيت انتقادات في الداخل والخارج.

إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس.

وكان الآلاف من العمال في عدد من الولايات قد خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي بدعوة من المكاتب الجهوية للاتحاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية وعدم تطبيق الحكومة لخطط اصلاحية سابقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تونس..استدعاء الغنوشي للتحقيق غدا الثلاثاء

ايقافات تونس: إحترام القانون أم تنكيل بالمعارضة؟- الجزء الثاني

توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا وتمثيل دبلوماسي تونس في سوريا- الجزء الاول

تونس: مظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية وسياسات الرئيس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كارثة الزلزال والانفتاح على سوريا

مراسلة العالم بدرعا: دخول قافلة مساعدات أردنية لمتضرري الزلزال

جدول أعمال مزيف ورحلة برية.. كواليس زيارة بايدن إلى كييف

استشهاد مواطن يمني بقصف مدفعي سعودي في صعدة

رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري

الرئيس السوری یلتقى السلطان هيثم بن طارق في عمان..وهذا ما جرى بينهما