الشرطة التونسية تستدعي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

العالم - خاص بالعالم

القيادي في حركة النهضة عماد الخميري اوضح ان الغنوشي استدعي الى التحقيق بسبب ادعاءات باطلة، وأضاف ان السلطة غايتها الضغط على قادة المعارضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي.

وحسب وكالة رويترز،فقد امتنعت وزارة الداخلية التونسية عن التعليق على دعوة الغنوشي للتحقيق.

هذا وأعلنت المركزية النقابية اليوم الاثنين عن تجمع عمالي بالعاصمة يوم الرابع من آذار/ مارس المقبل، في ختام سلسلة من التجمعات العمالية في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.



وتاتي تلك التطورات بعد ان نفذت الشرطة في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات لنشطاء سياسيين شملت نور الدين البحيري القيادي بالنهضة، والقيادي بالحركة والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي، فوزي كمون.

لتتوسع بذلك دائرة الإيقافات التي شملت قيادات سياسية وقضائية وإعلامية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم، حيث يتهم الرئيس قيس سعيد المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام .



حركة النهضة من جهتها قالت إن ما وصفتها بسلطة الانقلاب زجت بالقضاء والمؤسسات الأمنية في السياسة. هذه الاعتقالات لقيت انتقادات في الداخل والخارج.

إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس.



وكان الآلاف من العمال في عدد من الولايات قد خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي بدعوة من المكاتب الجهوية للاتحاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية وعدم تطبيق الحكومة لخطط اصلاحية سابقة.

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