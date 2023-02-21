اجتماع مجلس الأمن حول حادثة تفجير أنابيب "السيل الشمالي"

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وقال المندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا: "أسلوب الحديث اليوم مختلف عن الذي أعقب تفجير السيل الشمالي والجميع لديه فكرة عن المنفذ".

وأشار المندوب الروسي، إلى التحقيق الإستقصائي الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قائلا: "أثبت هيرش أن غطاسين أمريكيين زرعوا متفجرات على الأنابيب وتم تفجيرها عن بعد، سمعة هيرش لا تسمح بالشك في أنه يخبرنا بالحقيقة حول التفجيرات في السيل الشمالي".

وأضاف: "يجب على البلدان التي تقف وراء تخريب السيل الشمالي أن تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بها من هذا العمل، وفي حالة السيل الشمالي، لا يمكن الشك في الدافع وراء الجريمة ومرتكبها وطريقتها".

ولفت المندوب الروسي النظر، إلى تحقيقات الدول الأوروبية التي يتم إجراءها بهذا الشأن، وقال: "نحن لا نثق في تحقيقات الدول الأوروبية، إنها تحقيقات تهدف لمحو الآثار وحماية الولايات المتحدة".

وتابع: "لا نثق في البلدان التي تجري التحقيق بشأن السيل الشمالي، نحن نثق بالأمين العام ومجلس الأمن الدولي لذلك نطالب بأن تشرفوا على تحقيق دولي"، مؤكدا على أن "نظرتكم لمشروع القرار ستحدد بالنسبة لنا الخطوات القادمة بشأن عملية تخريب السيل الشمالي، الجولة الأولى من المشاورات حول قرار روسيا أظهر أن الغرب غير مهتم بتحقيق موضوعي بشأن هذه القضية".

قالت نائبة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن تفويض الأمم المتحدة لا يشمل تأكيد أو التحقق من التقارير حول ما حدث في "السيل الشمالي".

وقالت ديكارلو: "نحن على علم بتقارير جديدة عن أعمال تخريب مزعومة لخطي أنابيب السيل الشمالي.. أكرر أن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو تأكيد أي مزاعم تتعلق بالحوادث، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات الوطنية الجارية".

وعلى هامش الجلسة، قال دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن السويد والدنمارك وألمانيا لم تزود روسيا ببيانات عن تحقيقاتها في التخريب في خطوط "السيل الشمالي".

وأضاف بوليانسكي: "يزعمون أنهم أبلغوا روسيا، لكن هذا ليس صحيحا.. وقد رفضوا أي محاولات من جانبنا للحصول على أي معلومات منهم".