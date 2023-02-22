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بلدة في ريف دير الزور الشرقي تطرد إرهابيين لـ'قسد'

بلدة في ريف دير الزور الشرقي تطرد إرهابيين لـ'قسد'
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

طردت بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي في سوريا مسلحين من ميليشيا "قسد" التابعين لواشنطن، حاولوا استعادة إحدى نقاطهم العسكرية في البلدة التي كان الأهالي قد طردوهم منها.

العالم - سوريا

واستشهد في وقت سابق مواطن وأصيب آخران بجروح، نتيجة إقدام ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق النار عليهم خلال مداهمتها بدعم من جنود الاحتلال بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي السوري.

وكانت قد ذكرت مصادر محلية أن مجموعة تابعة لميليشيا “قسد” نفذت بمساندة من قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عملية مداهمة في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، قامت خلالها بتفتيش أحد المنازل في البلدة وإطلاق النار على الموجودين فيه، ما أدى لاستشهاد صاحب المنزل وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أقدمت على اختطاف المصابين الاثنين وثلاثة مواطنين آخرين ونقلتهم إلى أحد مقراتها العسكرية في المنطقة، لافتة إلى أن الميليشيا استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة التي تسودها حالة من الغضب والتوتر بين الأهالي، جراء استهداف الميليشيا أبناءهم وإمعانها في ممارساتها الإجرامية ضدهم.

وكانت ميليشيا “قسد” فرضت في الرابع من الشهر الجاري على الأهالي في بلدتي الصبحة وأبريهة بريف دير الزور الشرقي حظرا للتجول، كما قامت بمنع نقل عدد من الحالات الإسعافية إلى المشافي والمراكز الطبية، وأوقفت حركة سير السيارات من وإلى البلدتين.

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