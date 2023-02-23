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قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس خبراء القيادة

قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء مجلس خبراء القيادة
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الخميس رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

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