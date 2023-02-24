الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما يواصل دعمه لاوكرانيا عسكريا واقتصاديا..

الاتحاد الأوروبي يعلن دراسته مقترح الصين لتسوية الأزمة

الاتحاد الأوروبي يعلن دراسته مقترح الصين لتسوية الأزمة
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديًا، بجانب دراسة المقترح الصيني حول إنهاء الصراع الدائر.

العالم- أوروبا

وقالت فون ديرلاين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجدد "تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا واستمرار الضغط على روسيا".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف "يعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الأوكراني ويعتزم تدريب 30 ألف عسكري أوكراني من خلال مهمته التدريبية وإمداد كييف بالأسلحة والذخائر الضرورية وتسريع عملية إنتاجها".

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس خطة السلام الصينية في أوكرانيا، والتي أعلنتها بكين أمس، وتشمل 12 بندًا أهمهم أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الصراع"، بجانب ضرورة ضمان سلامة المنشآت النووية واستمرار تصدير الحبوب وعدم فرض عقوبات أحادية.

و أكد ستولتنبرغ، أن دول حلف الناتو سيواصلون دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة الناتو في ليتوانيا المقررة تموز/ يوليو المقبل.

روابط ذات صلة

شاهد ما جاء في المقترح الصيني لانهاء الحرب في أوكرانيا

الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح على قرية في جمهورية مالي

صدیقي: الاستكبار العالمي حاول ادخال ايران في أتون حرب شرسة

تأهب إسرائيلي في القدس والضفة تحسبا للرد على مجزرة نابلس

الشيخ قبلان: واشنطن تريد لبنان مستوطنة صهيونية والحل بتسوية رئاسية إنقاذية

شاهد بالفيديو... لماذا الاحتلال يصعد من عدوانه الوحشي في الضفة الغربية

اللواء سلامي: العدو أخفق في الحاق الهزيمة بشعبنا رغم استخدام كل تجاربه