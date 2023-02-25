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تونس.. حملة الاعتقالات غير المسبوقة تتسع وتشمل رموز المعارضة

تونس.. حملة الاعتقالات غير المسبوقة تتسع وتشمل رموز المعارضة
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك، على ما أفادت عائلته، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد تشمل رموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات.

العالم - تونس

واعتقلت الشرطة التونسية، ايضاً، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة غازي الشواشي المنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكره نجله.

وقال نجله إلياس إن نحو 20 من رجال الشرطة فتشوا المنزل واعتقلوا والده الزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي.

ومنذ بداية شباط/فبراير اعتُقل 10 على الأقل معظمهم من المعارضين الأعضاء في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، ورجل أعمال نافذ، وناشطين سياسيين وقضاة.

أثارت حملة الاعتقالات ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.

وقالت شقيقته المحامية دليلة مصدق “تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس ولم نطلع بعد على ملف التوقيف”.

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تونس.. حملة الاعتقالات غير المسبوقة تتسع وتشمل رموز المعارضة

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