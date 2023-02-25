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ردا للعدوان الصيهوني على مدينة نابلس..

ماليزيا تجدد موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني

ماليزيا تجدد موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أدانت ماليزيا بشدة، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أدى إلى استشهاد 11 مواطنًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

العالم- اسيا والباسفيك

وقالت وزارة الخارجية الماليزية "إن الأعمال المشينة من هذا الشكل تمثل جرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ودعت ماليزيا "المجتمع الدولي إلى الكف عن غض الطرف للعنف المتواصل، والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وطالبت، "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص، بأن يرقى إلى مستوى التزاماته بنص الميثاق على المسؤولية، لأن الفلسطينيين أيضا يستحقون السلام والأمن والعدالة".

وجددت ماليزيا موقفها الثابت "في دعم الشعب الفلسطيني، الذي يستحق دولة مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس".

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