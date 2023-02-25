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نبيه بري: لبنان لا يحتمل شهورا والحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

نبيه بري: لبنان لا يحتمل شهورا والحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

لفت رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" ان البلد لا يحتمل شهورا وان الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسسات ويعيد للدولة آلية عملها.

العالم - لبنان

ورأى الرئيس بري أن "نسبة من التفاؤل تعادل نسبة القلق، لجهة أن المناخ الدولي والإقليمي ربما يكون مؤاتياً للتوافق على رئيس للجمهورية مع غياب أي فيتو خارجي على مرشح معين".

وأشار إلى "إنتظار ما ستسفر عنه آخر الاتصالات الداخلية من جهة، واستكمال استكشاف الأجواء الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لتحديد خطوته التالية".

في السياق، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني السيد "هاشم صفي الدين" ان اللبنانيون قادرون على حل مشاكلهم شرط أن لا يراهن بعضهم على الخارج ووعوده.

وكلام السيد صفي الدين أتى خلال الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد رئيس الهيئة الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار لبنان "حسام خوش نويس".

بدوره، شدد رئيس كتلة الوفاء للمقااومة النائب "محمد رعد" على ان ومفتاح الحل في لبنان هو بتفاهم داخلي.

كلام خلال رعايته اللقاء السنوي الذي نظمه "التجمع الاسلامي لأطباء الاسنان" في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، جدد رعد التأكيد بعدم القبول ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا.

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نبيه بري: لبنان لا يحتمل شهورا والحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

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