سلطات الاحتلال تواصل حصار أريحا عقب مقتل مستوطن

العالم - خاص بالعالم

ربما تؤكد تلك المشاهد حالة الارباك والخوف التي بات يرزح تحت نيرها جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد تطور عمليات المقاومة الفلسطينية الى مراحل اكثر حدة.

عمليات تتخوف المؤسسة الامنية في الاحتلال الاسرائيلي من ان تؤدي الى انتفاضة ثالثة مرعبة للاحتلال وسط الانقسام والتباين بين ساسة الاحتلال وقادته الامنيين في التعامل مع تلك العمليات الفلسطينية.



الاعتداءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ،لم تقف عند حد معين..كحال هذه الاسعاف التي تعرضت لاعتداء من المستوطنيين في الضفة الغربية بينما كانت تنقل طفلة فلسطينية لاحدى المستشفيات.



لكن الفلسطينيون الذين تحملوا الكثير من اعتداءات المستوطنين ومن قوات الاحتلال ،يبدو ان قرارهم بالمواجهة ورد الاعتداءات يتقدم على ما سواه من مؤتمرات اقليمية بائسة هنا وهناك للتهدئة مع الاحتلال وبأدوات داخلية.

وهم يؤكدون استعدادهم للدفاع عن الارض والمقدسات وسط دعوات لتصعيد شعبي ومسلح ضد جيش الاحتلال والمستوطنين لحماية القضية الفلسطينية من جرائم الاحتلال ومشاريع التصفية.



ربما ما نقلته صحيفة هارتز الصهيونية يؤكد المؤكد، اذ ان الجيش الإسرائيلي على وشك الانهيار وذلك عشية انتفاضة أخرى تقول الصحيفة،وتؤكد ان العدد المتزايد من الإسرائيليين الرافضين للخدمة وخطابات الاحتجاج وعدم رغبة الضباط في العمل في الجيش ، تثير مخاوف بشأن المستقبل القريب جدا للجيش الإسرائيلي.



وتبقى الرصاصة الفلسطينية ابلغ تعبير عن مستقبل الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعيدا عن مشاريع التطبيع الخيانية واجندات داخلية من اهل البيت الواحد لاستهداف المقاومة والضغط عليها بأساليب باتت مكشوفة الاهداف.

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