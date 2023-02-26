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مظاهرات في برلين احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا

مظاهرات في برلين احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف الأشخاص وسط برلين، يوم السبت، لدعم مبادرات السلام واحتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة " نوفوستي" الروسية ان "النائبة في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارا فاكنكنيخت، دعت إلى التظاهرة، وأكدت أن على الألمان مطالبة المستشار أولاف شولتس بوقف تصعيد النزاع على الفور، ووقف تزويد نظام كييف بالأسلحة وقيادة مبادرة السلام الأوروبية".

ووفقا للتقديرات الأولية للمنظمين، شارك في المظاهرة أكثر من 25 ألف شخص. وحملوا لافتات كتب عليها: "هذه ليست حربنا"، "دبلوماسية وليس أسلحة" و"الأسلحة الألمانية تقتل الروس والأوكرانيين مرة أخرى" وغيرها.

ويشار إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني دعا أيضا إلى "المشاركة في التظاهرة"، مشددا على "ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية من أجل السعي لتحقيق السلام".

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مظاهرات في برلين احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا

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