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هجوم مسلح لداعش على الحشد الشعبي في الرمادي

هجوم مسلح لداعش على الحشد الشعبي في الرمادي
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

تعرض اللواء 57 في قوات الحشد الشعبي في العراق اليوم الأحد لهجوم مسلح من قبل فلول جماعة داعش الوهابية في قضاء هيت غرب الرمادي في غرب العراق.

العالم - العراق

وتعرض الفوج الثاني في اللواء 57 بالحشد الشعبي الى هجوم مسلح من قبل فلول داعش في قضاء هيت غرب الرمادي، ورد اللواء على مصادر النار.

هذا ويواصل اللواء 40 بالحشد الشعبي جهوده في تأمين وتطهير المناطق الواقعة ضمن قاطع مسؤوليته حيث كثف اللواء انتشاره في سلسلة جبال مامة بمحافظة كركوك (شمالي العراق) بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي فضلاً عن تعزيز الأمن والبحث عن مضافات يتخذها الإرهابيون ملاذاً لهم.

ومازالت القوات الأمنية العراقية تواصل عملياتها الأمنية بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مختلف مناطق البلاد.

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