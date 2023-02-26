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شاهد.. مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار بنابلس في الضفة المحتلة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قتل مستوطنان، اليوم الاحد، في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وأفاد شهود عيان، بأن مقاوم أطلق النار على مركبة مستوطنين بواسطة سلاح ناري على طريق 60 قرب نابلس، وانسحب بسلام.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال طوقت المكان، بتعزيز من الجنود والآليات العسكرية، وبدأت تبحث عن المنفذ.

وأطلقت دعوات إلى حذف كاميرات المراقبة في أنحاء بلده حوارة والبلدات المجاورة لعملية اطلاق النار لمنع الاحتلال من الوصول للمنفذ.

وبدأ شبان في البلدة القديمة بنابلس بتوزيع الحلوى، ابتهاجًا بعملية حوارة.

ودعت مساجد جنين، المواطنين الفلسطينيين للنزول لساحة المخيم والمشاركة بالمسيرة التي ستنتطلق بعد قليل دعماً ومبايعة لنهج المقاومة وفرحاً بعملية حوارة البطولية.

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