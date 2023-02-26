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اجتماع العقبة..الأهداف والتداعيات، ووفد البرلمان العربي في دمشق..هل يفتح مرحلة جديدة في العلاقات؟

اجتماع العقبة..الأهداف والتداعيات، ووفد البرلمان العربي في دمشق..هل يفتح مرحلة جديدة في العلاقات؟
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "بانوراما" هذه الليلة الضوء على لقاء الوطني لفصائل المقاومة الفلسطينية رفضا لإجتماع الأمني العقبة في العقبة الاردنية، وكذلك وصول وفد البرلمان العربي الى سوريا.

العالم - بانوراما

وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لقاءً وطنيا حضرته كافة القطاعات الشعبية والمؤسسات المدنية لرفض الاجتماع الأمني في العقبة والذي تحضره السلطة الفلسطينية الى جانب كيان الاحتلال وبمشاركة أمريكية لاسيما وان هذا الاجتماع يأتي بعد ايام من مجزرة اسرائيلية في نابلس. وقد خرج اجتماع الفصائل في غزة بمجموعة مبادئ اكدت على رفض كل مخرجات اجتماع العقبة وان خيار الشعب الوحيد هو المقاومة

والى موضع آخر.. التقى الرئيس السوري "بشار الأسد" رؤساء البرلمانات، وأعضاء الوفد البرلماني العربي الذي وصل إلى سورية. وأكد الرئيس الأسد أن زيارة الوفد تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري؛ لأنها تعطي مؤشرا على وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يتعرض لها بفعل الحرب الإرهابية وتداعيات الزلزال. كما زار الوفد مجلس الشعب السوري وعقد لقاءا مع اعضائه تحدث فيه رؤساء البرلمانات العربية عن اهمية عودة سورية لدورها العربي.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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