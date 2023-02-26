وزير صهيوني: لن نوقف الاستيطان ولو ليوم واحد..

العالم - الاحتلال

وتأتي سموتريتش عقب انتهاء القمة الأمنية التي عقدت في العقبة بحضور مصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والأردن المستضيفة للقمة الأمنية.

وبحسب موقع 0404 العبري، فإنه تم الاتفاق خلال القمة التي تم عقدها في الأردن على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لمدة أربعة أشهر بموافقة الحتلال الإسرائيلي.

وردا على ذلك عقب سموتريتش على التقارير، وقال: "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو حتى ليوم واحد ، هذا اختصاصي".

وتعقيباً على قمة العقبة قال وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير: "ما كان في الأردن (لو كان) سيبقى في الأردن".

وعلق وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس على تصريحات سموتريتش قائلا: "إما أنها حكومة فوضى تامة، أو أن سموتريش ليس له سلطة فيها.

وبدوره انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصريحات سموتريتش قائلا: "كيان يرسل وفداً رسمياً على أعلى مستوى إلى قمة برعاية أمريكية، وتتوصل إلى اتفاق ثم يغرد وزراء كبار في الحكومة ضد هذا الاتفاق - هذه ليست حكومة هذا فوضى كبيرة".

وصرح رئيس كنيست للاحتلال السابق ميكي ليفي: "هذه ليست حكومة، هذه روضة أطفال".