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كندا تحظر 'تيك توك' على هواتف وأجهزة الحكومة والبيت الأبيض يعطي الوكالات الحكومية شهرا لإزالته

كندا تحظر 'تيك توك' على هواتف وأجهزة الحكومة والبيت الأبيض يعطي الوكالات الحكومية شهرا لإزالته
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

حظرت الحكومة الكندية، تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق.

العالم- أوروبا

وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر؛ بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

وجاء في بيان للحكومة أنّه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، "سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".
وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أنّه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن".

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذّرت الحكومة الكندية من أنّ "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".

کما أمهل البيت الأبيض، يوم الاثنين، الوكالات الحكومية الأمريكية مدة 30 يوما للتحقق من أن تطبيق "تيك توك" غير مثبت على أجهزة وأنظمة العمل.

وذكرت وسائل الإعلام ذلك في إشارة إلى مذكرة أرسلها إلى الإدارات، شالاندا يونغ، مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية.

ووفقا للمذكرة، سيتعين على الوكالات الحكومية، تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات لضمان أمان موفري البيانات في الولايات المتحدة، من خلال عدم استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستؤثر فقط على معدات العمل، بينما لا يزال يُسمح بتثبيت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الشخصية لموظفي القسم.

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كندا تحظر 'تيك توك' على هواتف وأجهزة الحكومة والبيت الأبيض يعطي الوكالات الحكومية شهرا لإزالته