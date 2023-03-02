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بارزاني: ممكن للعراق أن يحل مشاكل قلة الإمدادات ببعض دول العالم

بارزاني: ممكن للعراق أن يحل مشاكل قلة الإمدادات ببعض دول العالم
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق "نيجيرفان بارزاني" أن العراق يمتلك مصادر للطاقة من الممكن أن تحل مشاكل قلة الإمدادات ببعض دول العالم.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن "بارزاني" خلال مؤتمر حوار أربيل الثاني قوله حول الحكومة المركزية العراقية، إن بغداد عمق منطقة كردستان العراق الاستراتيجي، مشددا على أن سياسية حكومته تدعم حكومة رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني".

واوضح "بارزاني" رئيس الوزراء العراقي لديه رغبة في حل مشكلات البلاد، داعيا الأطراف السياسية لدعم السوداني في تنفيذ برنامجه الوزاري.

وأضاف، أن" بغداد هي عمقنا الاستراتيجي وحل المشاكل معها سيمهد لاستقرار سياسي وأمني واقتصادي في عموم العراق"، لافتا إلى" وجود أجواء إيجابية تسود العلاقة بين الطرفين على كل المستويات ولن نضيع أي فرصة لإنهائها وعلاقتنا الثنائية تكاملية".

وأكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق أن هنالك تنسيقا عاليا بين حكومته والحكومة الاتحادية أثمر عن ضرب عصابات "داعش" الإرهابية ومعالجة خطرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى" وجود جهود لإقرار الموازنة العامة في مجلس الوزراء بوقت قريب.

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