واشنطن تفرض حظرا على 6 كيانات و20 سفينة مرتبطة بإيران

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج أسماء 6 شركات مقرها إيران والإمارات والصين وفيتنام في قائمة الحظر على إيران.

وأعلنت هذه الوزارة أيضا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وفي نفس السياق قد فرض عقوبات على 20 سفينة.

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أسماء 6 شركات مقرها في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين وفيتنام، بما في ذلك شركة بوشهر للبتروكيماويات، وشركة Global Marine Ship Management، وشركةGLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO.LTD في الصين، وشركة GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL ESTATE JOINT STOCK في فيتنام، وشركة SHANGHAI XUANRUN SHIPPING في الصين، وشركة شيراز للبتروكيماويات، وشركة SWEDISH MANAGEMENT CO SA في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع أهداف واشنطن العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمراراً لحربها الاقتصادية الهجينة ضد الشعب الإيراني، حيث تفرض الحكومة الأميركية إجراءات حظر تحت ذرائع مختلفة وتُلزم الشركات الأميركية والشركات الموجودة في دول ثالثة بالامتثال لهذه الأوامر.