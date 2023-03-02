الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استمرارا لضغوطها على الشعب الايراني..

واشنطن تفرض حظرا على 6 كيانات و20 سفينة مرتبطة بإيران

واشنطن تفرض حظرا على 6 كيانات و20 سفينة مرتبطة بإيران
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

إستمراراً لنهج واشنطن الازدواجي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومواصلة لسياسة الضغوط القصوى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حظراً على 6 شركات و 20 سفينة مرتبطة بإيران.

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج أسماء 6 شركات مقرها إيران والإمارات والصين وفيتنام في قائمة الحظر على إيران.

وأعلنت هذه الوزارة أيضا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وفي نفس السياق قد فرض عقوبات على 20 سفينة.

وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أسماء 6 شركات مقرها في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين وفيتنام، بما في ذلك شركة بوشهر للبتروكيماويات، وشركة Global Marine Ship Management، وشركةGLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO.LTD في الصين، وشركة GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL ESTATE JOINT STOCK في فيتنام، وشركة SHANGHAI XUANRUN SHIPPING في الصين، وشركة شيراز للبتروكيماويات، وشركة SWEDISH MANAGEMENT CO SA في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع أهداف واشنطن العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمراراً لحربها الاقتصادية الهجينة ضد الشعب الإيراني، حيث تفرض الحكومة الأميركية إجراءات حظر تحت ذرائع مختلفة وتُلزم الشركات الأميركية والشركات الموجودة في دول ثالثة بالامتثال لهذه الأوامر.

روابط ذات صلة

حظر اوروبي جديد على ايران بذريعة المسيرات وحقوق الانسان

'عبداللهيان': نافذة التوصل الى اتفاق في مفاوضات الغاء الحظر ما زالت مفتوحة ولكن..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف يكلف 4 لجان نيابية للتحقيق في قضية تسمم التلامذة

بلينكن يدعو لافروف لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وبدء حوار دبلوماسي

استمرارا لضغوطها على الشعب الايراني.. واشنطن تفرض حظرا على 6 كيانات و20 سفينة مرتبطة بإيران

الشيخ دعموش: حزب الله يريد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن

ضابط إسرائيلي: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

شاهد.. الصهاينة يعيشون حالة قلق كبير خوفاً من هذا الانفجار..