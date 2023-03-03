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الأردن: اليكم تفاصيل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة

الأردن: اليكم تفاصيل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

يتأثر الأردن و سائر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط الأحد القادم بمنخفض جوي جديد أشبه بالخماسيني، يوصف بالمُبكر، إذ تبدأ المنطقة عادةً باستقبال هذا النوع من المنخفضات الجوية بالتزامن مع الاعتدال الربيعي حول العشرين من آذار من كل عام.

العالم _ الأردن

وفي التفاصيل، بدأ الضغط الجوي بالإنخفاض فوق الصحراء الجزائرية و الليبية مُعلنة ولادة منخفض جوي خماسيني جديد، و سيصل هذا المنخفض إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة يوم الأحد القادم 5 آذار/مارس 2023، وتمتاز هذه المنخفضات بحدوث ارتفاع كبير وواضح على درجات الحرارة في بداية تأثيرها وهبوب رياح نشطة مُحملة بالغبار والأتربة، ولاحقاً يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة.

ومن المُتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الأحد بحيث تُصبح أعلى المُعدلات المُعتادة بحوالي 12-14 درجة مئوية، و تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، بحيث يكون الطقس دافئاً و جافاً و مُغبر أيضاً في مناطق عِدّة من المملكة، بل و يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، و تظهر كميات من السُحب العالية على فترات، و تكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً أثناء النهار و تتسبب باثارة الأتربة و الغبار خاصة في مناطق البادية.

يستمر تأثر المملكة بالمُنخفض الجوي الخماسيني الذي سيتحرك حينها ليتمركز فوق الأراضي التركية مع ساعات الليل

ومع ساعات المساء والليل الأولى، تستمر الأحوال الخماسينية بالتأثير على المملكة، بحيث يكون الطقس أدفأ مما هو مُعتاد عليه و جاف و أيضاً مُغبر في بعض المناطق.

ومع مُرور ساعات الليل، يبتعد المنخفض الجوي الخماسيني تدريجياً عن المملكة و يطرأ انخفاض متسارع على درجات الحرارة و يتحول الطقس إلى بارد نسبياً في ساعات مُتأخرة من الليل و الصباح الباكر و بخاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية مع حدوث ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية.

هذا وتتأثر المملكة يوم الإثنين بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل مُندفعة خلف المنخفض الجوي الخماسيني، بحيث يطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة نهار الإثنين لتعود و تُصبح أعلى بقليل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويعود الطقس ليُصبح بارداً نسبياً فوق المُرتفعات الجبلية العالية ولطيفاً في مناطق بقية المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح إجمالاً تكون ما بين غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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الأردن: اليكم تفاصيل منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة