إنفتاح ايراني على دول الجوار يؤكد دور طهران المحوري في المنطقة

العالم - خاص بالعالم

بما فيه الحدث التاريخي المتمثل بالمصالحة الايرانية السعودية وانعكاساتها على ملفات المنطقة بمختلف تفصيلاتها السياسية والامنية والاقتصادية.



وضمن تلك التوجهات يبدو ان طهران وبكين وموسكو بصدد تشكيل حالة فريدة في المنطقة، رغم الضغط الغربي الذي يحاول التأثير على مجمل سير تلك العلاقات.



وتتحرك الدول الثلاث ايران وروسيا والضين على مسار يهدف الى تكثيف التعاون والتكتل بمواجهة الشغوط الاميركية، وتشي الاتفاقات الايرانية الصينية والايرانية الروسية بتحول نوعي لمواجهة تلك الضغوط في تحد واضح للنظام العالمي الجديد الذي تحاول واشنطن قيادته .



فتحالف القوى الشرقية، - طهران وموسكو وبكين، بحسب متابعين،عبر محور ثلاثي مناوئ للولايات المتحدة، وربما أوروبا.

فالغرب يرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة يتمثل في القوة المتنامية للدول الطموحة المعارضة للغرب.



ولعل توقيع طهران وبكين اتفاقية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين لمدة خمسة وعشرين عاما مارس عام الفين وواحد وعشرين، تعد تتويجا لتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين البلدين منذ عقود..يضاف اليها انضمام ايران لمنظمة شانغهاي قبل عامين الذي اعتبر نجاحا هاما وافولا لنظام القطب الواحد ضمن العلاقات الدولية.

كما ان ربط إيران وروسيا أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في ظل خضوع طهران وموسكو لعقوبات غربية.

وتسعى الدول الثلاث (روسيا والصين وإيران) على ما يبدو لإعادة رسم الخريطة المالية العالمية بما يكسر أدوات الضغط التي تستخدمها واشنطن.

حيث ان استراتيجية الجمهورية الإسلامية في ايران هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص.



ولا تبدو تلك المناورات البحرية الايرانية الصينية الروسية المشتركة في بحرعمان، بعيدة عما سبق ذكره ،وهي تاتي وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران وهيتمثل اوجه التعاون الثلاثي المشترك ضمن التحديات المطروحة في المنطقة.

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