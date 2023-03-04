الصحة العراقية.. اعداد خطة الاسناد الطبي بمناسبة زيارة النصف من شعبان

العالم- العراق

وقالت الوزارة، انه "بأشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تم اعداد خطة الاسناد الطبي الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة"، منوهة، ان "الخطة تضمنت أسناد دائرة صحة كربلاء المقدسة بعدد من عجلات الإسعاف والكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأخرى كافة".

وأضافت، ان "وزارة الصحة تؤكد على تهيئة طوارئ المستشفيات وزيادة السعة السريرية للطوارئ وتواجد الفرق الطبية فيها وزيادة اعداد الكوادر الصحية الخافرة بمختلف التخصصات لحين انتهاء مراسم الزيارة"، مشيرة إلى "تكليف فرق الرقابة الصحية وتعزيز حملات الرقابة والتوعية والتثقيف الصحي للزائرين حول الامراض الانتقالية وضمان سلامتهم فضلا عن تجهيز المستشفيات برصيد احتياطي من الدم والتوعية المجتمعية حول زيادة الحملات فضلا عن المتابعة المستمرة بين الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ودائرة صحة كربلاء لتوفير احتياجاتهم من الادوية والمستلزمات الطبية".

واكدت، ان "الخطة تشمل أيضا، نشر الإسعافات عند مداخل مدينة الكاظمية المقدسة والنجف الاشرف ، ونشر المفارز الصحية"، لافتا الى ان "ارتباط جميع الإسعافات والمفارز ودوائر الصحة يكون عبر غرفة عمليات مشتركة بأشراف مباشر من قبل وزير الصحة ودائرة العمليات".