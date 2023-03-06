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شاهد.. اكتشاف ممر خفي في هرم خوفو الاكبر بمصر

الإثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

ممر جملوني خفي في هرم خوفو الأكبر في الجيزة الذي بُني قبل 4500 عام تم اكتشافه، ليسهم وبحسب مجلة "نيتشر" العلمية في مزيد من المعرفة حول بناء الهرم والغرض من هيكل من الحجر الجيري يقبع أمام الممر.

العالم - خاص بالعالم

وتأكد العلماء من وجود الممر باستخدام الرادار والموجات فوق الصوتية قبل أن يتمكنوا من تصويره من خلال منظار سمكه 6 مليمترات أدخلوه عبر شق صغير في أحجار الهرم الذي يعد آخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع القديمة حتى يومنا هذا.

وقال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى خلال تصريح له من امام موقع الاكتشاف: نعلن عن نتائج مسيرة هذا المشروع الهام والذي اظهرت وجود ممر جملوني بالوجه الشمالي لهرم خوفو الاكبر.

الممر المكتشف وهو بطول 9 أمتار وعرض يزيد عن مترين جاء بنتيجة مشروع بحثي دولي مستمر منذ 7 سنوات يدعى (سكان بيراميدز) الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك عمليات المسح الحراري والمحاكاة ثلاثية الأبعاد والمناظير الداخلية لكشف خبايا الهرم دون استخدام الحفر ولمحاولة التوصل إلى طرق البناء التي لا تزال غامضة.

ويعتقد أن 5 غرف فوق غرفة دفن الملك في جزء آخر من الهرم بنيت لإعادة توزيع وزن البناء الضخم.

وكان باحثون مشاركون في المشروع أعلنوا في العام 2017 عن اكتشاف منطقة فارغة وتجويف داخل الهرم الأكبر يصل إلى حجم طائرة تتسع لمئتي مقعد ويبلغ طوله 30 مترا على الأقل وهو أول هيكل داخلي كبير يتم العثور عليه منذ القرن التاسع.

والفرعون خوفو ثاني ملوك الأسرة الرابعة التي تعود إلى القرن 26 قبل الميلاد، ويحوي هرمه 3 غرف معروفة وقد بُني على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.

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شاهد.. اكتشاف ممر خفي في هرم خوفو الاكبر بمصر

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