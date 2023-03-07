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الخارجية السورية:

العدوان على مطار حلب يعكس أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي

العدوان على مطار حلب يعكس أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية السورية أن عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه مطار حلب الدولي يعكس أبشع صور الهمجية واللاإنسانية لهذا الكيان، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان.

العالم - سوريا

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر: إن العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم، واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من شباط الماضي.

وأضافت الخارجية: إن هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وتابعت الخارجية: إن سورية تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة وأنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

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