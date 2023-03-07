شركة النفط الإيرانية تشارك في التنقيب عن النفط والغاز في 4 دول مجاورة

العالم - إيران

وأشار مهدي فكور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن للتنقيب مكانة خاصة في صناعة النفط وأضاف: يجب أن يخرج التنقيب من قوقعته.

وأوضح فكور: لدينا الآن علاقات استكشافية مع 4 دول مجاورة.

ولفت إلى الاجتماع الذي عقد مع وزير النفط العماني للتعاون في مجال الاكتشاف وتشكيل فريق خاص لتنقيذ الاتفاقيات في هذا المجال، وأضاف: هناك علاقات جيدة مع طاجيكستان وهي رحبت باقتراح إيران بشأن اكتشاف النفط، وإن الفريق الإيراني المعني يستعد لزيارة طاجيكستان في الشهر الجاري.

وتابع بالقول: سنعقد اجتماعات مع روسيا حول اكتشاف النفط كما أن هناك حقول نفطية مشتركة مع العراق و ثمة اتفاقيات معه في هذا المجال.

وقال: إن صناعة النفط الإيرانية لم تكن ناشطة في مجال التنقيب في خارج البلاد إلا أن الحكومة الحالية وفرت هذه الفرصة لها وهذا يمثل فرصة للتعريف بقدرات إيران في هذا المجال.

وقال فكور إن: استخدام الوقود الأحفوري سينخفض ​​تدريجياً وسنشهد الانخفاض في الطلب على النفط لكن الطلب على الغاز سيشهد ارتفاعا حتى عام 2050 لذلك تحاول الدول التي تمتلك النفط والغاز استخدامه للتعريف بهذه المصادر.