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اوليانوف: مجلس الحكام لن يصدر أي قرار ضد ايران

اوليانوف: مجلس الحكام لن يصدر أي قرار ضد ايران
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، بانه ليس من المقرر ان يصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الحالي أي قرار ضد ايران.

العالم - إیران

وأعلن أوليانوف، يوم الثلاثاء عن جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب في تغريدة على تويتر أن جدول أعمال اليوم (الثلاثاء) يتضمن "التحقق والمراقبة في الجمهورية الإسلامية الايرانية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 الإخبارية ، شرح أوليانوف أيضًا جدول اعمال الاجتماع الحالي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الدبلوماسي الروسي: إن هناك 12 قضية على جدول أعمال الاجتماع الحالي، من بينها قضيتان لأوكرانيا وإيران، لكن لن يصدر أي قرار.

وفي وقت سابق ، صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، خلال كلمة ألقاها في بداية اجتماع مجلس الحكام، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح للوكالة بمواصلة إجراءات المراقبة والتحقق، وقال إنه يرحب برغبة طهران في هذا الصدد.

وكان غروسي قد صرح مساء السبت الماضي بعد عودته من طهران كان مساء السبت: أعتقد أنه تم إحراز تقدم كبير في الحوار مع إيران ونأمل أن نرى نتائجه قريبًا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائي غروسي قد وصل الى طهران يوم الجمعة الماضي والتقى مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وخلال الاجتماع مع غروسي ، أشار وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان إلى رغبة إيران الجادة في حل قضايا الضمانات فنياً في أقرب وقت ممكن، بدوره أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استعداد الوكالة لحل هذه القضايا بالوسائل التقنية.

وفي ختام الزيارة التي قام بها رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران، والمحادثات التي اجراها مع كبار المسؤولين الايرانيين، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا حول التعاون بين الجانبين.

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