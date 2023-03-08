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شاهد.. سرايا القدس تنشر فيديو لحظة استهداف آلية عسكرية بالعبوات في جنين

الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس - وحدة الردع، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لحظة استهدافها آلية عسكرية بوابل من العبوات المتفجرة في جنين.

العالم - فلسطين

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شاهد.. سرايا القدس تنشر فيديو لحظة استهداف آلية عسكرية بالعبوات في جنين

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