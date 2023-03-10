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البحرين تستبق مؤتمر الاتحاد الدولي بحبس مواطنَيْن ومعاقبة آخرَيْن

البحرين تستبق مؤتمر الاتحاد الدولي بحبس مواطنَيْن ومعاقبة آخرَيْن
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أمرت "النيابة العامة" في البحرين بحبس مواطنَيْن اثنين 7 أيام واستبدال الحبس لمواطنَيْن آخرَيْن بـ "تدبير بديل" بزعم "إساءتهم استعمال برامج التواصل الاجتماعي".

العالم- البحرين

وقالت رئيس "نيابة الجرائم الإلكترونية" نورة المعلا إنَّ "النيابة العامة" حققت مع من سمَّتهم "المتهمين" و"واجهتهم بتفريغ عبارات وتسجيلات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" التي ادَّعت أنَّها "تمسُّ بالنظام العام ومتطلبات حماية الأمن والسلم الوطني"، وذلك بناءً على بلاغات من "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، يوم 8 مارس/آذار 2023، عن اعتقال أربعة مواطنين - لم تكشف عن هويتهم، بذريعة أنَّهم "أعادوا بثَّ مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".

وحذَّرت الوزارة المواطنين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من "عدم الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وتزامنت هذه الاعتقالات والإجراءات من السلطات البحرينية مع قرب عقد "الاتحاد البرلماني الدولي" اجتماعات جمعيته العامة الـ 146 في المنامة، بين 11 مارس/آذار و15 مارس/آذار 2023، بحضور ممثلين عن برلمانات دول عدة، وسط مطالبات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان لممثّلي البرلمانات بإثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

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لاستخدامهم وسائل التواصل الإجتماعي.. البحرين تستبق مؤتمر الاتحاد الدولي بحبس مواطنَيْن ومعاقبة آخرَيْن