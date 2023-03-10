نتنياهو سيتوجه الى المانيا الاسبوع القادم

العالم - الإحتلال

وبحسب بيانات مكتبه، سيبقى نتنياهو في ألمانيا من الأربعاء إلى الجمعة القادمة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي أيضا المستشار أولاف شولتس.

ولم يرد تأكيد رسمي من ألمانيا حتى الآن بشأن الزيارة.

وانتقدت الحكومة الألمانية مؤخرا حكومة نتنياهو الدينية اليمينية بسبب الإصلاح القضائي الذي تخطط له.

ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة إنه قلق بشأن "إعادة هيكلة سيادة القانون".

وذكر شتاينماير أنه يراهن على "الصوت الذكي والمتوازن" لصديقه ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكان هرتسوغ عارض مساء أمس الخميس علنا لأول مرة إضعاف النظام القضائي، قائلا: "هذا خطأ وقمعي ويقوض أسسنا الديمقراطية"، مضيفا أنه تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مؤيدي ومعارضي الإصلاح بشأن معظم الخلافات.

ولم يذكر بالضبط كيف يمكن أن تبدو التسوية التي من المفترض أن تحل محل الخطط السابقة.

كما حذر هرتسوغ من أن الحكومة والمعارضة ستدفعان البلاد إلى الهاوية إذا قدموا مصالحهم السياسية ضيقة الأفق على مصلحة الدولة ومواطنيها.

وتوجد هناك مقاومة شرسة للإصلاح القضائي في كيان الإحتلال.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مرارا إلى الشوارع احتجاجا على إضعاف النظام القضائي.

ويمكن أن تخدم تلك الخطط أيضا رئيس الحكومة في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة.

ويحذر الخبراء من التداعيات الكارثية للإصلاح على الاقتصاد.

ويعتزم نتنياهو لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني في روما اليوم الجمعة.