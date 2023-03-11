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تركيا: تم تحييد أكبر "إرهابية" في "حزب العمال الكردستاني"

تركيا: تم تحييد أكبر
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تحييد واحد من "كبار الإرهابيين" في حزب "العمال الكردستاني".

العالم - تركيا

ووفق ما كتبه صويلو على حسابه في موقع تويتر، اليوم السبت، تبين أن "الإرهابي" الذي تم تحييده هو امرأة تدعى حميات يالجينكايا، وهي من كبار الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني، وورد اسمها ضمن نشرة حمراء من الإنتربول بشأن الأشخاص المطلوبين دوليًا.

وقال: "تم تصفية حميات يالجينكايا، أكبر إرهابية في حزب العمال الكردستاني، والمطلوبة بموجب إشعار أحمر من الإنتربول، حيث اعتبرت المنظمة الإرهابية يالجينكايا، التي تحمل الاسم الرمزي" ليلى أميد "، مسؤولة عن منطقة بوتان".

ويصنف حزب العمال الكردستاني "إرهابيا" في تركيا وتقود السلطات التركية حربا ضد عناصره ومواقعه داخل وخارج تركيا.

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تركيا: تم تحييد أكبر "إرهابية" في "حزب العمال الكردستاني"

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