شاهد.. المجتمع الاسرائيلي يعيش حالة تدمير من الداخل

العالم - مراسلون

عشرات الالاف من المتظاهرين يقتحمون حواجز الشرطة بتل ابيب والتي وضعت لمنعهم من الوصول الى وسط المدينة التي تم نشر المئات من عناصرها بعد وقوع عملية الخواجا التي أدت الى اصابة عدد من المستوطنين.

وقال الناشط السياسي عاصف اللو:"انها بداية تدمير المجتمع الاسرائيلي من الداخل، لانه حسب تاريخ المملكات الاسرائيلية المكتوب والمزعوم انه كل الممالك الاسرائيلية هدمت من الداخل وليس من الخارج".

التظاهرات تصاعدت وانتشرت بعدة مناطق ومدن بالداخل الفلسطيني المحتل أضافة للقدس والتي طالب المتظاهرون باتخاذ خطوات أكثر تصعيدية ضد حكومة نتنياهو التي تواصل سعيها لفرض قوانين تمس بالنظام القضائي والذي يصب لصالح نتنياهو بدرجة الاولى والهروب من محاكمته والتفرد بالحكم.

وقال المحلل السياسي منير الغول لقناة العالم:"هذه المظاهرات التي تنظمها المعارضة الاسرائيلية اليسارية تأتي كرد فعل طبيعي علی محاولات حكومة اليمين المتطرف لاضعاف الجهاز القضائي وبث الفساد داخل حكومة اليمين المتطرف".

ويشهد كيان الاحتلال الاسرائيلي حالة من التمزق الداخلي وعدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي لم يشهدها من قبل.

استدعاء ما يعرف بحرس الحدود ومحاصرة المتظاهرين بالمركبات والقوات الخاصة، رسالة واضحة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو وزمرته الحاكمة لفض هذه التظاهرات واستخدام اكثر القوة.