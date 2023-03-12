الاتفاق مع السعودية كان يجب أن يتم عاجلا أم آجلا

العالم - إيران

واعتبر السفير إیراني الذي كان يتحدث لصحيفة القبس الكويتية هذا الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى التقليل من التوتر في المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار فيها.

ووصف هذا الدبلوماسي الإيراني كلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية بالبلدين المهمين والمؤثرين في المنطقة، وشدد على أن هذه المكانة سوف تبقى في المستقبل.

وتابع سفير إيران في الكويت قائلا: إن الذين يتابعون قضايا المنطقة يعلمون جيدا بأن التفاهم والصداقة والتعاون الإيجابي بين كلا البلدين تتم بشكل كامل في إطار مصالح الشعبين الإيراني والسعودي ودول المنطقة إضافة إلى أن هذه العوامل تعزز الأمن والاستقرار.

وشدد على أن: الذين يريدون التقليل من التوتر وتوفير مناخ جيد للتنمية الحقيقية في المنطقة، أعربوا عن ارتياحهم للاتفاق الذي تم بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، وخلافا لهؤلاء فإن الذين يريدون زعزعة الأمن غاضبون عن هذا الاتفاق.