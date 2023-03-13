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السوداني يؤكد لسفير إيران موقف بلده المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار

السوداني يؤكد لسفير إيران موقف بلده المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق ، موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار.

العالم - العراق

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم (امس) الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وشهد اللقاء التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار.

من جانبه، نقل السفير آل صادق، شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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السوداني يؤكد لسفير إيران موقف بلده المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار

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