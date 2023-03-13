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رضايي: التحالف ضد إيران في المنطقة حلم غير قابل للتحقيق

رضايي: التحالف ضد إيران في المنطقة حلم غير قابل للتحقيق
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، ان حلم الكيان الصهيوني في توحيد المنطقة ضد إيران لن يتحقق.

العالم-ايران

وتعليقا على تغريدة مسؤول صهيوني سابق حول اتفاق طهران والرياض لاستئناف العلاقات الثنائية كتب رضائي في تويتر: التحالف ضد إيران في المنطقة حلم غير قابل للتحقيق وستصبح "إسرائيل" اكثر يأسا في انجازها يوماً بعد يوم.

وأضاف: إن الاتحاد ضد بلد له تحالفات وسلطة في المنطقة، وجذور قوته تكمن في شعبه ويخدم الشعب وله قائد قوي، لن يتشكل و محكوم عليه بالفشل منذ البداية.

وكان الرئيس السابق لفرع المخابرات العسكرية الصهيونية داني سيترينوفيتش، قال في تغريدة على تويتر ان الاتفاق بين طهران والرياض نهاية لحلم تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران.

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