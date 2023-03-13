حالة ذعر في الولايات المتحدة بعد إفلاس بنك 'إس في بي'

العالم – خاص بالعالم

وتسبب انهيار المصرفين باضطراب الاسواق العالمية وقلق من عودةِ شبحِ الأزمة المالية التي شهدتْها الولاياتُ المتحدة والعالم عامَ ألفين وثمانية.

ورغم تطمينات الادارة الاميركية بحل أزمة افلاس مصرف سيليكون فالي ومؤسسة مالية اخرى هي سيغنينتشر بنك غير ان القلق يتزايد لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون هذا الانهيار تأثير الدومينو على المصارف الأخرى بالولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين : "الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي على بقية النظام المصرفي. إنقاذ المؤسسة لن يكون عبر ضخّ أموال عامة فيها. خلال عام الفين وثمانية أنقذت الحكومة عددا من البنوك الكبيرة لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله لكننا لن نفعل ذلك مرة أخرى."

وفيما ترفض واشنطن حل الازمة عبر ضخ الاموال في المصرفين المنهارين تعهد الرئيس الاميركي جو بايدن عبر تويتر الى التدخل متعهدا بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس هذه المصرفين وعدم تكرار مثل هذه المواقف فيما سعى في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين إلى أن ودائعهم بأمان.

وفيما لم تصدر الادارة الاميركية توضيحا عن الاجراءات المقرر اتخاذها لاحتواء الازمة علت اصوات من داخل قطاع التكنولوجيا والمصارف تطالب الحكومة الفدرالية إلى دفع بنك آخر للاستحواذ على بنك سيليكون فالي لحماية الودائع غير المؤمن عليها. كما دق هؤلاء ناقوس الخطر من أن الفشل في إدارة الأزمة قد ينتج عنه فقدان الثقة في البنوك الأخرى متوسطة الحجم.

وتوقع خبراء اقتصاديون بحدوث إفلاسات جديدة في المصارف الاخرى بالولايات المتحدة قد تطال عددا من بنوك في دول المنطقة ما لم تتحرك واشنطن سريعا غير ان اخرون رأوا ان الأزمة تمثل جرس انذار مبكر للفيدرالي الاميركي ليبطئ من وتيرة تشديد سياسته النقدية اكثر من انها قد تكون بداية لانهيار مالي.

ويعدّ افلاس سيليكون فالي أكبر فشل لبنك أميركي منذ الازمة الاقتصادية العالمية عام الفين وثمانية عشر ما أثار ذعرا في الأسواق وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقاً إذ إنه البنك السادس عشر من حيث الحجم في أميركا بأصول تبلغ مئتي مليار دولار كما انه مقرض كبير للشركات الناشئة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا